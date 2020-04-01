Об этом глава государства заявил о время совещания с членами правительства.

Ситуация с коронавирусом в России осложняется — Путин

Фото: www.globallookpress.com / Matteo Biatta/Ropi

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ситуация с коронавирусом в России осложняется. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил о время совещания с членами правительства.

«У нас в стране ситуация усложняется, и в мире очень сложная ситуация с коронавирусом», — подчеркнул глава государства.

Количество заболевших в мире на сегодняшний день превысило 800 тысяч человек, умерли более 38,7 тысяч. По информации Оперативного штаба на 1 апреля за минувшие сутки в России число заболевших возросло на 440 человек. За весь период в 75 российских регионах зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 24 человека скончались.

Полезная информация:

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Тема:
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