Ситуация с коронавирусом в России осложняется — Путин
Об этом глава государства заявил о время совещания с членами правительства.
Фото: www.globallookpress.com / Matteo Biatta/Ropi
Ситуация с коронавирусом в России осложняется. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил о время совещания с членами правительства.
«У нас в стране ситуация усложняется, и в мире очень сложная ситуация с коронавирусом», — подчеркнул глава государства.
Количество заболевших в мире на сегодняшний день превысило 800 тысяч человек, умерли более 38,7 тысяч. По информации Оперативного штаба на 1 апреля за минувшие сутки в России число заболевших возросло на 440 человек. За весь период в 75 российских регионах зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 24 человека скончались.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 1 апр
- Российскую вакцину от коронавируса испытают на 60 добровольцах
- 1 апр
- РЖД временно отменили сбор за возврат билетов
- 1 апр
- В каких случаях нужно сдавать тест на коронавирус?
- 1 апр
- «Природа отдыхает»: пользователи со всего мира показали опустевшие из-за карантина города
- 1 апр
- Лайфхак от Комаровского: как сделать эффективный антисептик для рук дома
- 1 апр
- Глава Роспотребнадзора призвала продлить число нерабочих дней
- 1 апр
- «Вся страна начала этим заниматься»: Сябитова о наплыве обращений к ней в период карантина
- 1 апр
- Коронавирус передается половым путем — Минздрав
- 1 апр
- Кремль не обсуждает возможность введения режима ЧС из-за коронавируса
- 1 апр
- Путин: обстановка с коронавирусом требует дистанционной работы
Читайте также
65%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?