Певица вспомнила розыгрыш, который заставил ее отказаться от выступлений под фонограмму.

«Не смешно»: как над Еленой Темниковой подшутили на ее собственном концерте

Фото: Instagram @lenatemnikovaofficial

День смеха — отличный повод отвлечься от навалившихся проблем и разыграть близких. Однако шутки бывают разными, и не все чувствуют тонкую грань между смешным и обидным. Как рассказала в интервью порталу TeleProgramma экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова, однажды ей пришлось пережить совсем невеселый опыт розыгрыша прямо на сцене.

По словам звезды, это случилось во время концерта. Певица вышла к зрителям и приготовилась исполнять свой трек, но вместо знакомых аккордов зазвучала фонограмма Пьера Нарцисса. Тогда она так была шокирована происходящим, что от безысходности стала петь под фонограмму слова известной песни этого артиста «Шоколадный заяц». По признанию артистки, тогда ей было совсем не до смеха.

Кстати, именно с тех пор Темникова отказалась от фонограммы. Теперь певица поет только вживую, во многом из страха вновь оказаться жертвой злого розыгрыша.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Андрей Мерзликин в День смеха поиронизировал о карантине.

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