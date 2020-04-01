«Вы так больше не шутите»: Андрей Мерзликин в День смеха пошутил о карантине

Подписчики артиста в Instagram умоляют, чтобы его слова не оказались пророческими.

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Фото, видео: Instagram @merzlikinandrey

Тема:
Эпидемия коронавируса

Заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин взбудоражил подписчиков первоапрельской шуткой о карантине в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Пост с весьма забавным фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Карантин продлили до сентября?» — подписал актер фотографию, на которой запечатлен с взъерошенными волосами на голове и бородой.

Instagram @merzlikinandrey

В комментариях пользователи массово пишут, что это всего лишь первоапрельская шутка, умоляют о том, чтобы слова Мерзликина не оказались пророческими, а также обсуждают его внешний вид.

«Андрей, вы так больше не шутите! А то мы все до сентября будем иметь именно такой вид!»

«Вид у вас, Андрей, сногсшибательный»;

«Хорошая, добрая шутка»;

«Молю, хоть бы эта шутка не оказалась пророчеством», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru публиковал целый список с розыгрышами, которые в День смеха можно повторить во время самоизоляции из-за COVID-19.

Тема:
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