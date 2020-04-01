«Вы так больше не шутите»: Андрей Мерзликин в День смеха пошутил о карантине
Подписчики артиста в Instagram умоляют, чтобы его слова не оказались пророческими.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @merzlikinandrey
Заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин взбудоражил подписчиков первоапрельской шуткой о карантине в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Пост с весьма забавным фото он опубликовал на своей странице в Instagram.
«Карантин продлили до сентября?» — подписал актер фотографию, на которой запечатлен с взъерошенными волосами на голове и бородой.
В комментариях пользователи массово пишут, что это всего лишь первоапрельская шутка, умоляют о том, чтобы слова Мерзликина не оказались пророческими, а также обсуждают его внешний вид.
«Андрей, вы так больше не шутите! А то мы все до сентября будем иметь именно такой вид!»
«Вид у вас, Андрей, сногсшибательный»;
«Хорошая, добрая шутка»;
«Молю, хоть бы эта шутка не оказалась пророчеством», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru публиковал целый список с розыгрышами, которые в День смеха можно повторить во время самоизоляции из-за COVID-19.
- 1 апр
- Путин ввел многотысячные штрафы и тюремные сроки за нарушение карантина
- 1 апр
- Самоизоляция в «коммуналке» — день третий
- 1 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 1 апреля
- 1 апр
- Мыть или не мыть? Как обезопасить себя и близких в условиях пандемии
- 1 апр
- Мосгордума утвердила штрафы для нарушителей режима самоизоляции
- 1 апр
- Сразу несколько российских регионов ввели жесткий вариант самоизоляции
- 1 апр
- В закрытой на карантин Эжвинской больнице подтверждено еще 32 случая заболевания
- 1 апр
- Российскую вакцину от коронавируса испытают на 60 добровольцах
- 1 апр
- РЖД временно отменили сбор за возврат билетов
- 1 апр
- В каких случаях нужно сдавать тест на коронавирус?
Читайте также
65%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?