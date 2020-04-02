Эмбер Херд нанимала сыщика для поиска компромата на Джонни Деппа

Актриса Эмбер Херд нанимала частного детектива, чтобы найти компромат на бывшего мужа Джонни Деппа, сообщает издание DailyMail. К такому решению она пришла, когда потребовалась защита в суде по делу о клевете.

Как рассказал изданию сыщик Пол Барреси, актриса попросила его найти людей, которые могли бы пожаловаться на словесные оскорбления или попытки физической расправы со стороны Деппа. Однако его поиски не увенчались успехом.

«Я ездил в США, Францию, Италию, Великобританию, везде, где бывал Джонни Депп. Я не мог найти ни одного примера или, по крайней мере, допущения, где кто-то бы подвергался физическому насилию с его стороны. Я взял интервью у десятков людей, которые знали его еще три десятилетия назад, и никто не мог сказать о нем ничего плохого», — сказал частный детектив.

В то же время представители Эмбер Херд опровергли причастность сыщика к ее команде, отметив, что они перестали сотрудничать с ним еще в прошлом году, а потому его слова не соответствуют действительности.

Эмбер Херд проиграла в суде дело по иску бывшего супруга о клевете в его адрес. Теперь Джонни Депп может получить 50 миллионов долларов в качестве компенсации. Суд вынес решение в пользу актера на основании колонки в газете The Washington Post, в которой экс-супруга обвиняла его в домашнем насилии. Как писал 5-tv.ru, в сети появились доказательства того, что сам Депп подвергался избиению со стороны бывшей супруги. Новость имела такой резонанс, что против Херд была подписана петиция с призывом лишить ее роли в «Аквамене-2».