Трамп готовится к переговорам с Ираном

В столь не простой ситуации Белый дом начал искать союзников даже среди тех, кому еще недавно был готов объявить войну. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном, но только при условии, что инициатива будет исходить от Тегерана.

Трамп заявил, что руководство Ирана может просто позвонить ему. Но тут же добавил, что буквально сотрет с лица земли исламскую республику, если та не прекратит враждебную политику в отношении Ирака.

«Я говорю им, не надо этого делать. Будут очень плохие последствия. Не нужно этого делать. У Ирана и без этого проблем хватает. Мы не хотим враждебности, но если они будут враждебны по отношению к нам, то они пожалеют об этом так, как никогда еще раньше ни о чем не жалели», — заявил глава Белого дома.

В ходе брифинга Трамп также выразил надежду на договоренности между Россией и Саудовской Аравией по нефти. Срыв сделки ОПЕК+ в начале марта привел к падению мировых цен на черное золото.