Трамп готовится к переговорам с Ираном
Глава Белого дома заявил, что руководство Ирана может просто позвонить ему.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis; 5-tv.ru
В столь не простой ситуации Белый дом начал искать союзников даже среди тех, кому еще недавно был готов объявить войну. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном, но только при условии, что инициатива будет исходить от Тегерана.
Трамп заявил, что руководство Ирана может просто позвонить ему. Но тут же добавил, что буквально сотрет с лица земли исламскую республику, если та не прекратит враждебную политику в отношении Ирака.
«Я говорю им, не надо этого делать. Будут очень плохие последствия. Не нужно этого делать. У Ирана и без этого проблем хватает. Мы не хотим враждебности, но если они будут враждебны по отношению к нам, то они пожалеют об этом так, как никогда еще раньше ни о чем не жалели», — заявил глава Белого дома.
В ходе брифинга Трамп также выразил надежду на договоренности между Россией и Саудовской Аравией по нефти. Срыв сделки ОПЕК+ в начале марта привел к падению мировых цен на черное золото.
Читайте также
93%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?