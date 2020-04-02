«Сегодня ему все можно»: Валерия нашла, чем порадовать именинника Пригожина
В честь дня рождения супруга певица приготовила для него любимые блюда.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @prigozhin_iosif
В день рождения Иосифа Пригожина его супруга Валерия встала у плиты. Этот момент продюсер запечатлен на видео для Instagram. Певица приготовила 51-летнему мужу его любимые лакомства. Все три блюда, за которые она взялась, имеют в названии слово «картошка». Судя по реакции хозяйки, она не приветствует увлечение упитанного возлюбленного такой калорийной пищей. Но лишать его радости в этот день благоверная не собиралась.
«Картошка тушеная, картошка жареная и „Картошка“ сладкая в виде пирожного. Вот что значит — картофельная душа. Сегодня ему все можно», — сказала на камеру Валерия.
Довольный вниманием жены именинник рассыпался в комплиментах.
«Что может быть лучше? Комсомолка, спортсменка, красавица!» — процитировал он героя Гайдая.
Подписчики Валерии и Пригожина присоединились к поздравлениям продюсера и оценили старания певицы.
Ранее 5-tv.ru писал, что Топалов высмеял кулинарное мастерство Тодоренко.
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