Топалов высмеял кулинарное мастерство Тодоренко — видео
Телеведущая не одобрила остроты супруга на камеру.
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Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial
Самоизоляция вынудила Регину Тодоренко встать у плиты. Телеведущая не раз говорила, что не самая хорошая хозяйка, пишет сайт «Дни.ру». Но во время карантина сложно избежать выполнения домашних обязанностей. Звезда решила накормить близких, однако этот хозяйственный порыв скептически встретил ее супруг Влад Топалов.
Певец выложил в Instagram несколько видео, на которых его жена старается потушить рыбу. Девушка смотрит то на не него, то на сковородку и пытается прикрыться полотенцем от масляных брызг. Топалов за кадром тем временем подтрунивает на хозяйкой.
«Так, я думаю, надо заранее позвонить в пожарную службу. Ребятушки, спасайся кто может! Это будет забавно. И на всякий случай, наверное, уже стоит заказывать доставку еды, чтобы в итоге поесть», — смеется артист.
Тодоренко не одобряет сарказма благоверного. Видя это, он пытается оправдаться — говорит, что очень ее любит.
«Я этого не вижу», — отрезает Регина.
В результате ей удалось приготовить пасту с морепродуктами. Фотография блюда появилась в дальнейших сторис Топалова. Вкусно ли получилось, он не рассказал.
Ранее 5-tv.ru писал, что Топалов нежно поздравил Лазарева с днем рождения.
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