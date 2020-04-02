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«Суммы преувеличены»: Адвокат Петросяна опроверг миллиардную стоимость коллекции картин

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Василий Заика
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По словам Сергея Жорина, Елене Степаненко выгодно, чтобы юморист выглядел жадным.

«Суммы преувеличены»: Адвокат Петросяна опроверг миллиардную стоимость коллекции картин

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин опроверг миллиардную стоимость коллекции картин, которая была нажита юмористом и его бывшей супругой Еленой Степаненко. Не так давно в прессе прозвучала информация, что 54 произведения искусства тянут на довольно круглую сумму.

Юрист отметил, что в преддверии раздела имущества, слухи могут распространяться и от самой Елены Степаненко. По словам Сергея Жорина, бывшей жене артиста выгодно, чтобы он прослыл жадным.

«Я предполагаю, что эта информация может идти от самой Елены Степаненко: ей выгодно, чтобы Петросян в глазах народа выглядел жадным миллиардером. Да, он человек небедный, всю жизнь зарабатывал, но эти цифры далеки от реальности и в разы завышены», — цитирует сайт KP.RU Сергея Жорина.

Адвокат юмориста подчеркнул, что цифры, указанные в описи картин очень удивили самого Евгения Петросяна. Тем более, что некоторые произведения отсутствуют в коллекции.

«Все полотна Айвазовского — «Чесменский бой», «Бриг «Меркурий», «Девятый вал», «Вид Амальфи», «Хаос. Сотворение мира», «Зимний пейзаж», «Гибралтар», «Солнечный день 1884 года» — которые в описи оценены в 17-20 миллионов рублей, никогда не принадлежали Петросяну», — сказал Сергей Жорин.

Юрист обратил внимание, что из имеющихся в коллекции юмориста картин только треть является художественными произведениями, имеющими цену. Например, слухи о том, что копия работы Левитана может стоить около миллиарда рублей, по словам Сергея Жорина не выдерживают никакой критики.

Адвокат Евгения Петросяна считает, что Елена Степаненко нарочно устроила вброс о состоянии юмориста, чтобы подогреть интерес к затянувшемуся разделу имущества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петросян обвинил Степаненко в краже статуэтки за 200 тысяч рублей.

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