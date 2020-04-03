Маша Распутина прокомментировала слухи о пропаже своей дочери
Тревогу забила подруга 19-летней наследницы певицы.
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Фото, видео: Instagram @masharasputina_official
Российская певица Маша Распутина прокомментировала слухи о пропаже собственной дочери Марии. Тревогу забила подруга 19-летней наследницы певицы.
Приятельница Марии-младшей сообщила — последняя долго не появлялась в социальных сетях. В отчаянии девушка вынуждена была обратиться к самой Маше Распутиной.
«С Машей все хорошо. Я действительно читала сообщение девушки, разыскивающей мою дочь. В возрасте Маши всякое случается. Быть может, она просто не хочет общаться с этой подругой, поэтому не выходит с ней на связь», — цитирует Starhit.ru исполнительницу.
55-летняя Маша Распутина воспитала двух дочерей, рожденных от разных мужчин — 34-летнюю Лидию и 19-летнюю Марию.
Интересно, что и старшую наследницу Маши Распутиной однажды «объявили в розыск». Поиски Лидии тогда якобы организовал ее сводный брат. После шумихи в прессе дочь певицы также была «найдена» в доме у мамы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маша Распутина призналась в брезгливости.
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