Тревогу забила подруга 19-летней наследницы певицы.

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Фото, видео: Instagram @masharasputina_official

Российская певица Маша Распутина прокомментировала слухи о пропаже собственной дочери Марии. Тревогу забила подруга 19-летней наследницы певицы.

Приятельница Марии-младшей сообщила — последняя долго не появлялась в социальных сетях. В отчаянии девушка вынуждена была обратиться к самой Маше Распутиной.

«С Машей все хорошо. Я действительно читала сообщение девушки, разыскивающей мою дочь. В возрасте Маши всякое случается. Быть может, она просто не хочет общаться с этой подругой, поэтому не выходит с ней на связь», — цитирует Starhit.ru исполнительницу.

55-летняя Маша Распутина воспитала двух дочерей, рожденных от разных мужчин — 34-летнюю Лидию и 19-летнюю Марию.

Интересно, что и старшую наследницу Маши Распутиной однажды «объявили в розыск». Поиски Лидии тогда якобы организовал ее сводный брат. После шумихи в прессе дочь певицы также была «найдена» в доме у мамы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маша Распутина призналась в брезгливости.

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