Сегодня подводим итоги акции «День Добрых Дел». Накануне героем нашего сюжета стал трехлетний Демьян. У него редкая патология — нет одного уха с рождения. На второе с каждым днем увеличивается нагрузка, так что ребенок может полностью лишится слуха. На операцию необходимо 2 миллиона 300 тысяч рублей.

На помощь пришли вы — зрители «Пятого канала». Всего за один день вы перечислили в фонд «Помоги точка орг» 6 миллионов 714 тысяч 109 рублей. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах акции «День добрых дел» для Андрея Лукомца.