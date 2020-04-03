Трехлетний мальчик с рождения не слышит на одно ухо, ему необходима срочная операция.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня подводим итоги акции «День Добрых Дел». Накануне героем нашего сюжета стал трехлетний Демьян. У него редкая патология — нет одного уха с рождения. На второе с каждым днем увеличивается нагрузка, так что ребенок может полностью лишится слуха. На операцию необходимо 2 миллиона 300 тысяч рублей.

На помощь пришли вы — зрители «Пятого канала». Всего за один день вы перечислили в фонд «Помоги точка орг» 6 миллионов 714 тысяч 109 рублей. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах акции «День добрых дел» для Андрея Лукомца.

Тема:
День Добрых Дел
2 апр
Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Демьяна Зубова
27 мар
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Андрея Лукомца
26 мар
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Андрея Лукомца
20 мар
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Лены Щукиной
19 мар
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Лены Щукиной
13 мар
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Кирилла Бурцева
12 мар
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Кирилла Бурцева
6 мар
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Станислава Куликова
5 мар
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Станислава Куликова
28 февр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Маши Беловой

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