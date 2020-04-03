Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Демьяна Зубова
Трехлетний мальчик с рождения не слышит на одно ухо, ему необходима срочная операция.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня подводим итоги акции «День Добрых Дел». Накануне героем нашего сюжета стал трехлетний Демьян. У него редкая патология — нет одного уха с рождения. На второе с каждым днем увеличивается нагрузка, так что ребенок может полностью лишится слуха. На операцию необходимо 2 миллиона 300 тысяч рублей.
На помощь пришли вы — зрители «Пятого канала». Всего за один день вы перечислили в фонд «Помоги точка орг» 6 миллионов 714 тысяч 109 рублей. Спасибо вам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах акции «День добрых дел» для Андрея Лукомца.
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