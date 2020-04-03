Актриса показала забавный фрагмент во время приготовления ужина на карантине.

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Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa

Приготовление ужина в семье Катерины Шпицы вылилось в забавное видео. Сидящая на карантине актриса решила порадовать мужа и восьмилетнего сына блюдами собственного приготовления. Хозяйка принялась за первое, второе и не забыла о десерте. Что она подала на сладкое — неизвестно, но для его приготовления понадобилась большая кастрюля. Произошедшее позже Шпица запечатлела на камеру и выложила в Instagram.

Instagram @katerinashpitsa

В кадре маленький Герман стоит с мамой на кухне с кастрюлей в руках. Звезда экрана попросила наследника облизать ее после содержимого. «Помощник» отнесся к заданию со всей ответственностью и просунул голову внутрь. Для удобства он не стал наклоняться, а надел кастрюлю на голову. Катерина забеспокоилась, что теперь ему придется мыть голову. Очевидно, эта процедура дается мальчику нелегко. Но было поздно: в его волосах застыли остатки лакомства.

«Вкусно?» — спросила мама непоседу.

«Ага», — ответил он, не вынимая головы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Катерина Шпица удивила фанатов преображением в Кайли Миноуг.

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