«На Кайли Миноуг похожа»: Катерина Шпица удивила фанатов своим преображением

Новый пост Катерины Шпицы в Instagram потряс тысячи ее поклонников. Актриса представила фото, для которого снялась с необычно дерзким для себя макияжем: ярко подведенные глаза и брови контрастируют в кадре с бледно-розовой помадой в тон кофточке.

Многие фанаты не узнали артистку, а отдельные фолловеры сравнили ее в этом образе с австралийской поп-певицей Кайли Миноуг.

Сама же Шпица этим постом, очевидно, хотела не столько покрасоваться перед подписчиками, сколько привлечь их внимание к проблеме паники вокруг коронавируса. В тексте она процитировала отрывки интервью с одним из главврачей, который развеял несколько мифов о борьбе с опасной инфекцией.

«Протирайте спиртом свои мобильники. Хуже их — только поручни в метро. Маску в городе должны носить только больные! Для здоровых она бесполезна. Я это с детства знаю, но мне повезло: у меня мама образованию — фельдшер скорой помощи, которая хорошо училась», — сообщила пользователям Шпица.

Instagram @katerinashpitsa

Половина прочитавших пост поддержала посыл актрисы, а другая завалила ее комплиментами из-за удачного снимка. Так звезда убила двух зайцев разом.

«И не узнать, совсем другой человек, непревзойденное очарование!»

«Одна из самых лучших ваших фото»;

«Как может фотограф менять людей? Крутое фото!»

«На Кайли Миноуг похожа! Какая вы красотка, Катюша!» — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Катерина Шпица присела на «королевский стул».