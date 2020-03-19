«На Кайли Миноуг похожа»: Катерина Шпица удивила фанатов своим преображением
Актриса в притягательном образе порассуждала о массовой истерии вокруг коронавируса.
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Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa
Новый пост Катерины Шпицы в Instagram потряс тысячи ее поклонников. Актриса представила фото, для которого снялась с необычно дерзким для себя макияжем: ярко подведенные глаза и брови контрастируют в кадре с бледно-розовой помадой в тон кофточке.
Многие фанаты не узнали артистку, а отдельные фолловеры сравнили ее в этом образе с австралийской поп-певицей Кайли Миноуг.
Сама же Шпица этим постом, очевидно, хотела не столько покрасоваться перед подписчиками, сколько привлечь их внимание к проблеме паники вокруг коронавируса. В тексте она процитировала отрывки интервью с одним из главврачей, который развеял несколько мифов о борьбе с опасной инфекцией.
«Протирайте спиртом свои мобильники. Хуже их — только поручни в метро. Маску в городе должны носить только больные! Для здоровых она бесполезна. Я это с детства знаю, но мне повезло: у меня мама образованию — фельдшер скорой помощи, которая хорошо училась», — сообщила пользователям Шпица.
Половина прочитавших пост поддержала посыл актрисы, а другая завалила ее комплиментами из-за удачного снимка. Так звезда убила двух зайцев разом.
«И не узнать, совсем другой человек, непревзойденное очарование!»
«Одна из самых лучших ваших фото»;
«Как может фотограф менять людей? Крутое фото!»
«На Кайли Миноуг похожа! Какая вы красотка, Катюша!» — отреагировали в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Катерина Шпица присела на «королевский стул».
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