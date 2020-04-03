Актеры надели футболки в стойке на руках, а вот Райан Рейнольдс участвовать в акции отказался.

Том Холланд и Джейк Джилленхол на карантине приняли участие в челлендже — видео

Фото: Instagram @jakegyllenhaal, @tomholland2013, @vancityreynolds

Тема:
Эпидемия коронавируса

Известные американские актеры фильма «Человек-паук» Том Холланд и Джейк Джилленхол в режиме самоизоляции решили поучаствовать в спортивном челлендже. Стоя на руках и оперевшись ногами об стену, им нужно было надеть на себя футболку. Видео опубликовали в официальном профиле Fandom.

Тому понадобилось на это чуть больше минуты.

Джилленхол же справился с задачей без проблем и передал эстафету Райану Рейнольдсу.

Однако тот отказался от участия в челлендже. Райан записал видео-ответ, где молча смотрит в камеру, а потом говорит: «Нет».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезды шоу-бизнеса запустили новый флешмоб на карантине.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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