Том Холланд и Джейк Джилленхол на карантине приняли участие в челлендже — видео
Актеры надели футболки в стойке на руках, а вот Райан Рейнольдс участвовать в акции отказался.
Фото: Instagram @jakegyllenhaal, @tomholland2013, @vancityreynolds
Известные американские актеры фильма «Человек-паук» Том Холланд и Джейк Джилленхол в режиме самоизоляции решили поучаствовать в спортивном челлендже. Стоя на руках и оперевшись ногами об стену, им нужно было надеть на себя футболку. Видео опубликовали в официальном профиле Fandom.
Тому понадобилось на это чуть больше минуты.
Джилленхол же справился с задачей без проблем и передал эстафету Райану Рейнольдсу.
Однако тот отказался от участия в челлендже. Райан записал видео-ответ, где молча смотрит в камеру, а потом говорит: «Нет».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезды шоу-бизнеса запустили новый флешмоб на карантине.
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