Согласно документу, россиянам при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации запрещено распространять недостоверную информацию.

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Фото: ТАСС / Астафьев Александр

Тема:
Эпидемия коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила поведения при режиме чрезвычайной ситуации. Согласно подписанному документу, россиянам при угрозе возникновения ЧС запрещается распространять недостоверную информацию.

«Утвердить прилагаемые правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что при введенном режиме ЧС СМИ и операторы связи смогут передавать обязательные для соблюдения указания об эвакуации граждан.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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