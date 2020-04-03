Следственный комитет пока никак данную информацию не прокомментировал.

Первое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе возбуждено в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Петербурге возбуждено первое уголовное дела из-за распространения фейковой информации на тему эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление организации «Правозащита Открытки».

«В Санкт-Петербурге допрашивают активистку Анну Шушпанову. Ее интересы представляет адвокат „Правозащиты Открытки“ Павел Ясман. По предварительным данным, Анна проходит свидетелем по первому в РФ уголовному делу, возбужденному по новой статье 207.1 УК („Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан“ — ИФ) из-за новости о том, что в Сестрорецкой больнице больного короновирусом пациента отпустили домой», — цитирует агентство сообщение организации.

Следственный комитет пока никак данную информацию не прокомментировал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Татарстане состоялся суд над женщиной, распространившей фейк о коронавирусе. Тогда 47-летнюю жительницу Альметьевска приговорили к штрафу.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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