Первое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе возбуждено в Петербурге

В Петербурге возбуждено первое уголовное дела из-за распространения фейковой информации на тему эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление организации «Правозащита Открытки».

«В Санкт-Петербурге допрашивают активистку Анну Шушпанову. Ее интересы представляет адвокат „Правозащиты Открытки“ Павел Ясман. По предварительным данным, Анна проходит свидетелем по первому в РФ уголовному делу, возбужденному по новой статье 207.1 УК („Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан“ — ИФ) из-за новости о том, что в Сестрорецкой больнице больного короновирусом пациента отпустили домой», — цитирует агентство сообщение организации.

Следственный комитет пока никак данную информацию не прокомментировал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Татарстане состоялся суд над женщиной, распространившей фейк о коронавирусе. Тогда 47-летнюю жительницу Альметьевска приговорили к штрафу.