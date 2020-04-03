Оперштаб приостановит вывоз россиян авиарейсами из-за рубежа во избежание завоза COVID-19
Предупредительная мера вступит в силу в ночь на 4 апреля.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Robert Michael, Josef Vostarek, Soeren Stache, Tao Debin; Известия / Алексей Майшев
Международные авиарейсы по вывозу граждан России из-за рубежа на родину будут временно приостановлены с 00:00 4 апреля. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Такое решение принято в целях максимальной защиты здоровья жителей России и ограничения новой волны завозных случаев заболевания COVID-19, поясняется в заявлении.
В Оперштабе уточнили, что те граждане, которые в настоящее время находятся за рубежом и хотят вернуться в Россию, должны будут заполнить специальную форму на едином портале госуслуг, которая станет доступна с момента прекращения эвакуационных авиарейсов.
На основе полученной на этом интернет-ресурсе информации будет составлен обновленный график для их возвращения.
Кроме того, зарегистрировавшимся россиянам будет оказана необходимая помощь.
«Правительство РФ выделило МИД РФ 500 миллионов рублей. Эти средства пойдут на оплату обеспечения их временного пребывания на территории иностранных государств», — добавили в Оперштабе.
Ранее источник в авиаотрасли сообщал, что Россия временно прекратит вывоз своих граждан из иностранных государств на фоне ситуации с коронавирусом.
Полезная информация:
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