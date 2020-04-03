Оперштаб приостановит вывоз россиян авиарейсами из-за рубежа во избежание завоза COVID-19

Предупредительная мера вступит в силу в ночь на 4 апреля.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Robert Michael, Josef Vostarek, Soeren Stache, Tao Debin; Известия / Алексей Майшев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Международные авиарейсы по вывозу граждан России из-за рубежа на родину будут временно приостановлены с 00:00 4 апреля. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Такое решение принято в целях максимальной защиты здоровья жителей России и ограничения новой волны завозных случаев заболевания COVID-19, поясняется в заявлении.

В Оперштабе уточнили, что те граждане, которые в настоящее время находятся за рубежом и хотят вернуться в Россию, должны будут заполнить специальную форму на едином портале госуслуг, которая станет доступна с момента прекращения эвакуационных авиарейсов.

На основе полученной на этом интернет-ресурсе информации будет составлен обновленный график для их возвращения.

Кроме того, зарегистрировавшимся россиянам будет оказана необходимая помощь.

«Правительство РФ выделило МИД РФ 500 миллионов рублей. Эти средства пойдут на оплату обеспечения их временного пребывания на территории иностранных государств», — добавили в Оперштабе.

Ранее источник в авиаотрасли сообщал, что Россия временно прекратит вывоз своих граждан из иностранных государств на фоне ситуации с коронавирусом.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
3 апр
Киоски с газетами и автосервисы: кому еще разрешили работать в Петербурге во время режима самоизоляции
3 апр
«У меня корона!» — Дочь Ивана Охлобыстина подтвердила наличие заболевания
3 апр
Назван самый частый и единственный для многих симптом коронавируса
3 апр
Звезда «Счастливы вместе» назвала наглой ложью сообщения о нарушении карантина
3 апр
Видео: Дуэйн «Скала» Джонсон трогательно моет руки дочери и поет
3 апр
ВОЗ прокомментировала массовое распространение самодельных защитных масок
3 апр
«Ай, наша крошка!» — Рубцова в купальнике показала, как спасается от скуки в самоизоляции
3 апр
Глава МВФ бьет в набат: ситуация в экономике из-за COVID-19 хуже кризиса 2008 года
3 апр
Первое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе возбуждено в Петербурге
3 апр
«Легли в дрейф»: Семья Ивана Охлобыстина ушла на карантин из-за коронавируса

Читайте также

+2° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
У каких пар самые проблемные отношения по гороскопу

Последние новости

23:28
Киоски с газетами и автосервисы: кому еще разрешили работать в Петербурге во время режима самоизоляции
23:11
«У меня корона!» — Дочь Ивана Охлобыстина подтвердила наличие заболевания
22:54
Оперштаб приостановит вывоз россиян авиарейсами из-за рубежа во избежание завоза COVID-19
22:42
Назван самый частый и единственный для многих симптом коронавируса
22:32
Молодая американка начала «стареть в обратную сторону»
22:15
Звезда «Счастливы вместе» назвала наглой ложью сообщения о нарушении карантина

Сейчас читают

У каких пар самые проблемные отношения по гороскопу
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок