РФ в ночь на субботу приостановит все авиарейсы для возвращения россиян

Россия в ночь на 4 апреля приостанавливает выполнение всех авиарейсов для возвращения граждан страны и иностранцев на родину, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в отрасли.

По данным агентства, соответствующая телеграмма была разослана Росавиацией.

«Все вывозные рейсы будут отменены с субботы», — сказал источник Интерфакса.

Отмечается, что по информации другого собеседника, с 4 апреля полностью приостанавливается осуществление международного авиасообщения. Подробности уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтранс назвал условия возврата денег за авиабилеты в условиях пандемии.