РФ в ночь на субботу приостановит все авиарейсы для возвращения россиян
По некоторым данным, международное авиасообщение с 4 апреля будет полностью прекращено.
Фото: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON
Россия в ночь на 4 апреля приостанавливает выполнение всех авиарейсов для возвращения граждан страны и иностранцев на родину, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в отрасли.
По данным агентства, соответствующая телеграмма была разослана Росавиацией.
«Все вывозные рейсы будут отменены с субботы», — сказал источник Интерфакса.
Отмечается, что по информации другого собеседника, с 4 апреля полностью приостанавливается осуществление международного авиасообщения. Подробности уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтранс назвал условия возврата денег за авиабилеты в условиях пандемии.
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