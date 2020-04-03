По некоторым данным, международное авиасообщение с 4 апреля будет полностью прекращено.

РФ в ночь на субботу приостановит все авиарейсы для возвращения россиян

Фото: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON

Тема:
Эпидемия коронавируса

Россия в ночь на 4 апреля приостанавливает выполнение всех авиарейсов для возвращения граждан страны и иностранцев на родину, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в отрасли.

По данным агентства, соответствующая телеграмма была разослана Росавиацией.

«Все вывозные рейсы будут отменены с субботы», — сказал источник Интерфакса.

Отмечается, что по информации другого собеседника, с 4 апреля полностью приостанавливается осуществление международного авиасообщения. Подробности уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтранс назвал условия возврата денег за авиабилеты в условиях пандемии.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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