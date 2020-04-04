Как повлияет весеннее тепло на распространение коронавируса?

Советский и российский вирусолог Анатолий Альтштейн в интервью URA.RU рассказал о влиянии температурных режимов на распространение коронавируса. По словам доктора медицинских наук, весеннее потепление никак не скажется на темпах роста эпидемии.

«Я думаю, что та смена погоды, которая происходит сейчас, на эпидемии не отразится и не задержит ее. Она не уменьшит (темпы распространения заболевания — Прим.ред.) и особенно не увеличит», — сказал Анатолий Альтштейн.

Профессор отметил, что погода все-таки окажет положительное влияние на снижение количества инфицированных COVID-19 ближе к лету. По мнению Анатолия Альтштейна, тепло окажет влияние не на сам новый внеклеточный агент, а на людей, так как эпидемии обычно происходят в нежаркие времена года.

«Это происходит не потому, что вирус погибает от повышения температуры, а потому что снижается восприимчивость людей к вирусам — летом мы менее восприимчивы к респираторным заболеваниям», — пояснил вирусолог.

Доктор медицинских наук добавил, что режим самоизоляции россиян и другие меры по борьбе с коронавирусом уже приносят свои плоды и вскоре распространение заразы в РФ может начать снижаться.

«У нас это началось примерно 26–27 марта и те, кто к этому времени был заражен, начали проявлять признаки заболевания сейчас. А на следующей неделе уже пойдут люди, которые заражались в то время, когда мы самоизолировались. Примерно через неделю уже могут появиться первые результаты карантинных мер и показаться признаки приторможения распространения (коронавируса — Прим.ред.)», — заключил Анатолий Альтштейн.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 25% инфицированных коронавирусом в России не имеют симптомов.

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