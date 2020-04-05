По версии следствия, Николай Александров заключил фиктивный договор на выполнение строительных работ в метро от станции «Международная» до станции «Южная».

Экс-главу петербургского «Метростроя» вернули под стражу из-за нового дела о растрате

Фото: ТАСС / Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Бывшего главу петербургского «Метростроя» Николая Александрова повторно заключили под стражу из-за нового уголовного дела о растрате. Об этом сообщает пресс-служба городских судов.

10 декабря гендиректор компании был впервые заключен под стражу по делу о растрате средств ОАО «Метрострой». В начале 2020 года, по решению суда, он был отпущен под домашний арест. В рамках нового уголовного дела, по версии следствия, Николай Александров заключил фиктивный договор на выполнение строительных работ в метро от станции «Международная» до станции «Южная».

Теперь мужчине, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 мая 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-главу «Метростроя» привлекли по обвинению в растрате 153 миллионов рублей. По версии следствия, Александров и его сообщники заключили фиктивный договор поставки кабельных материалов.

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