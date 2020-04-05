Адвокат артистки опровергла новости о том, что супруг ее клиентки скончался после падения из окна.

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Фото, видео: Instagram @milenadeynega; 5-tv.ru

Бизнесмен Евгений Самусенко, муж певицы и телеведущей Милены Дейнеги, скончался из-за сердечно-сосудистого заболевания. Об этом 5-tv.ru сообщила адвокат артистки Юлия Нитченко.

«Сегодня она (Дейнеги — Прим. ред.) мне позвонила, сообщила, что умер ее муж. Он скончался от сердечно-сосудистого заболевания, все произошло буквально вчера вечером. Милена услышала, как он начал ее звать, подбежала и увидела, что ему не хватает дыхания. Она вызвала скорую помощь, они приехали в течение двух минут и оказывали реанимацию в течение часа, но его не удалось спасти», — сообщила Нитченко.

По ее словам, предварительной причиной смерти считается отрыв тромба. Окончательных результатов экспертизы пока нет, однако уже точно можно сказать, что из окна 60-летний бизнесмен не выпадал.

«Мы хотим констатировать, что смерть произошла в квартире, из окна он не выпадал, никаких повреждений на его теле нет», — подчеркнула адвокат.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее в СМИ появилась информация о смерти бизнесмена Евгения Самусенко в результате падения из окна в Москве. Ему принадлежал бренд «Монте-Кристо». В 1990-е годы Евгений занимался организацией конкурсов красоты.

В декабре прошлого года жена бизнесмена Милена Дейнега потеряла двойню. 37-летняя певица и телеведущая тогда говорила, что причиной трагедии могло стать сильное нервное потрясение из-за микроинсульта у мужа.

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