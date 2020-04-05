У потерявшей двойню певицы Милены Дейнеги скончался муж
Адвокат артистки опровергла новости о том, что супруг ее клиентки скончался после падения из окна.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Ученые назвали главный признак заражения COVID-19
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @milenadeynega; 5-tv.ru
Бизнесмен Евгений Самусенко, муж певицы и телеведущей Милены Дейнеги, скончался из-за сердечно-сосудистого заболевания. Об этом 5-tv.ru сообщила адвокат артистки Юлия Нитченко.
«Сегодня она (Дейнеги — Прим. ред.) мне позвонила, сообщила, что умер ее муж. Он скончался от сердечно-сосудистого заболевания, все произошло буквально вчера вечером. Милена услышала, как он начал ее звать, подбежала и увидела, что ему не хватает дыхания. Она вызвала скорую помощь, они приехали в течение двух минут и оказывали реанимацию в течение часа, но его не удалось спасти», — сообщила Нитченко.
По ее словам, предварительной причиной смерти считается отрыв тромба. Окончательных результатов экспертизы пока нет, однако уже точно можно сказать, что из окна 60-летний бизнесмен не выпадал.
«Мы хотим констатировать, что смерть произошла в квартире, из окна он не выпадал, никаких повреждений на его теле нет», — подчеркнула адвокат.
Как сообщал 5-tv.ru, ранее в СМИ появилась информация о смерти бизнесмена Евгения Самусенко в результате падения из окна в Москве. Ему принадлежал бренд «Монте-Кристо». В 1990-е годы Евгений занимался организацией конкурсов красоты.
В декабре прошлого года жена бизнесмена Милена Дейнега потеряла двойню. 37-летняя певица и телеведущая тогда говорила, что причиной трагедии могло стать сильное нервное потрясение из-за микроинсульта у мужа.
Читайте также
33%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?