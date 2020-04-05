России пока удается не «сорваться во взрывной рост» распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Пока у нас это получается. Нам удается не сорваться во взрывной рост, в рост экспоненциальный» — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что каждый заболевший COVID-19 заражает еще троих человек. Эту цепочку должна прервать самоизоляция.

«Разобщение людей сегодня сдерживает развитие ситуации, это совершенно очевидно. Если не давать ситуации развиваться, вирус теряет над нами свою силу и власть и перестает захватывать новые территории», — сказала она.

На сегодняшний день надзорное ведомство выдало более 21 тысячи постановлений о самоизоляции по COVID-19. Предписания получают россияне, прибывшие в Москву из стран с неблагополучной по новой коронавирусной инфекции обстановкой, контактировавшим с ними, а также тем, кто контактировал с больными.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 4 апреля сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране пока не пройден. Он напомнил, что главы регионов несут персональную ответственность за обеспечение больниц местами для пациентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор разработал несколько сценариев развития ситуации с коронавирусом в России. Среди них есть самый неблагоприятный и самый благоприятный. Глава ведомства Анна Попова отметила, что пока Россия придерживается благоприятного сценария.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

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