Отмененная из-за коронавируса велогонка «Тур Фландрии» проходит в виртуальном формате

Классическая однодневная велогонка «Тур Фландрии», которая была отменена в текущем году из-за угрозы распространения коронавируса, проходит 5 апреля в виртуальном формате. Как сообщает Eurosport, на базе онлайн-платформы Bkool смоделированы финальные 32 километра дистанции до финиша в Ауденаарде.

Велогонщики-профессионалы вышли на старт из дома на тренажерах, которые вполне могут повторить градиенты подъемов, и имитировать покрытие трассы.

Перед стартом участники в обязательном порядке ввели в систему информацию о своем весе. Эти данные в совокупности с мощностью напрямую оказывают влияние на скорость аватаров спортсменов на трассе.

Всего в виртуальном этапе «Тура Фландрии приняли участие 13 велогонщиков, включая победителя заезда 2019 года Альберто Беттиоля. Отмечается, что турнир продлится не более часа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач рекомендовал отказаться от пробежек из-за опасности заразиться коронавирусом.