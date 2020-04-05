Участники турнира вышли на старт из дома на велотренажерах, которые способны повторить градиенты подъемов и имитировать трассу.

Отмененная из-за коронавируса велогонка «Тур Фландрии» проходит в виртуальном формате

Фото: ТАСС / Panoramic

Тема:
Эпидемия коронавируса

Классическая однодневная велогонка «Тур Фландрии», которая была отменена в текущем году из-за угрозы распространения коронавируса, проходит 5 апреля в виртуальном формате. Как сообщает Eurosport, на базе онлайн-платформы Bkool смоделированы финальные 32 километра дистанции до финиша в Ауденаарде.

Велогонщики-профессионалы вышли на старт из дома на тренажерах, которые вполне могут повторить градиенты подъемов, и имитировать покрытие трассы.

Перед стартом участники в обязательном порядке ввели в систему информацию о своем весе. Эти данные в совокупности с мощностью напрямую оказывают влияние на скорость аватаров спортсменов на трассе.

Всего в виртуальном этапе «Тура Фландрии приняли участие 13 велогонщиков, включая победителя заезда 2019 года Альберто Беттиоля. Отмечается, что турнир продлится не более часа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач рекомендовал отказаться от пробежек из-за опасности заразиться коронавирусом.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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