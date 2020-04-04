Врач рекомендовал отказаться от пробежек из-за опасности заразиться коронавирусом

Медик предупредил, что вероятность заболеть COVID-19 во время бега на улице весьма высока.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michal Krumphanzl, Uwe Anspach, Michal Krumphanzl, Julian Stratenschulte, Robert Michael

Тема:
Эпидемия коронавируса

Вероятность заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19 во время пробежки на улице довольно велика. Об этом сообщил заместитель главного врача по терапии московской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Михаил Глотов.

«Если вы будете бежать вслед за человеком с коронавирусом на расстоянии одного метра как минимум 15 минут, и он будет без конца кашлять, тогда вероятность высока», — сказал врач в эфире на YouTube-канале Владимира Соловьева.

После этого ведущий выразил надежду на то, что федеральные и региональные власти разъяснят правила занятий бегом во время пандемии коронавируса. По его словам, спорт — «очень важная часть жизни» для многих людей. Однако тут существует опасность в виде массового скопления людей.

«Как только вы выйдете на улицу и начнете бегать, появится масса озабоченных людей, которые скажут: „Я тоже хочу бегать“. Начнется беготня толпой. Что будет дальше, тоже понятно», — заявил Глотов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Якутии пробежала полумарафон в собственной квартире. Спасаясь от скуки во время самоизоляции из-за коронавируса, она пробежала больше 1200 кругов. Из-за частых поворотов у нее сильно болели колени. Пришедший домой муж назвал якутянку «сумасшедшей бабой». Та пообещала больше не бегать полумарафонов по квартире — только полноценные.

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Тема:
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