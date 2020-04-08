Эксперт в области репродуктивного права, генеральный директор компании Росюрконсалтинг Константин Свитера в интервью 5-tv.ru объяснил, на какой риск идут родители, решившие воспользоваться услугами суррогатной матери. В частности, накануне стало известно, что прибегнуть к подобной программе решили музыкальный продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко. Супруги заявили, что планируют заботиться о роженице и хотят, чтобы она жила у них в доме.

Комментируя данный вопрос, специалист предостерег будущих родителей, отметив что, согласно российскому законодательству, после рождения ребенка они окажутся полностью бесправны. Именно от роженицы зависит, где впоследствии будет находиться малыш и занесут ли родителей-заказчиков в книгу о появлении младенца на свет.

«Основная проблема в том, что по нашим законам родители-заказчики программы суррогатного материнства совершенно бесправны, они не имеют никакого права на того ребенка, которого вынашивает суррогатная мать. <…> По нашим законам, если суррогатная мать не дает своего согласия на запись родителей заказчиков в книгу записи о рождении, то она вольна делать с этим ребенком все, что угодно», — пояснил Свитера.

Он добавил, что до рождения ребенка суррогатная мать может даже шантажировать родителей-заказчиков, угрожая прервать беременность.

По словам эксперта в области репродуктивного права, закрепить обязанности сторон позволяет заключение договора между ними.

«В соответствии со статьей 55 закона об основах охраны и здоровья граждан РФ между родителями-заказчиками и суррогатной матерью должен заключатся договор о суррогатном материнстве, это обязательное условие в нашей стране. <…> Одно из основных условий данного договора — это как раз выплата окончательной итоговой компенсации, которую передают суррогатной матери по итогу рождения ребенка. Это, как правило, сумма от 850 тысяч до 1,5 миллиона и выплата ежемесячной компенсации на содержание суррогатной матери — это сумма порядка 35 тысяч рублей в месяц», — пояснил специалист.

Свитера предупредил, что во время выбора суррогатной матери можно столкнуться с большим количеством мошенниц, поэтому подобная программа не совсем безопасна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко отчаянно пытаются завести второго ребенка, однако забеременеть продюсер все никак не может. В связи с этим они решили обратиться к услугам суррогатной матери.