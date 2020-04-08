ТОП-5 самых эффектных трюков Джеки Чана
Гонконгский король экшн-жанра 7 апреля отпраздновал 66-летие.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /KPA, Кадры из кинофильмов «Доспехи Бога» 1986 г. Режиссер: Джеки Чан, Эрик Цан; «Полицейская история 2» 1988 г. Режиссер: Джеки Чан; «Победители и грешники» 1983 г. Режиссер: Хун, Саммо; «Проект А» 1983 г. Режиссер: Джеки Чан; «Полицейская история 2» 1985 г. Режиссер: Джеки Чан
Гонконгский актер, каскадер, кинорежиссер и мастер боевых искусств Джеки Чан 7 апреля отпраздновал 66-летие. 5-tv.ru публикует ТОП-5 самых эффектных трюков короля экшн-жанра, которые он выполняет без помощи дублеров и страховки.
Доспехи Бога
Джеки Чан в этом фильме выполнял достаточно простой трюк. Актеру требовалось прыгнуть на макушку дерева. В определенный момент он промахнулся и рухнул на камни с высоты около 12 метров.
В результате падения мастер боевых искусств получил серьезную травму черепа и остался в живых только благодаря вовремя сделанной операции. Врачи залатали раздробленную кость металлической пластиной. Несмотря на это, слух в правом ухе актера восстановить не удалось.
Полицейская история 2
Согласно сценарию, герой Джеки Чана выпрыгивает из здания на двигающийся грузовик и с него перескакивает на крышу автобуса. В этот момент актеру нужно было молниеносно уклониться от торговой вывески и прыгнуть в билборд. Каскадер случайно попал в его стеклянную часть и в результате порезал лицо.
Победители и грешники
Во время съемок одной из сцен этого фильма Джеки Чан прыгал, отталкиваясь от автомобилей на приличной скорости. Мастер боевых искусств пулей пролетел под грузовиком и замер на дороге, когда над ним пронеслась еще одна машина. Кадр заканчивается массовой аварией из примерно 50 авто длительностью около минуты.
Проект А
Комедия «Проект А» вышла на широкий экран в далеком 1983 году. Фильм просто нашпигован массой боевых сцен и сложнейших трюков. На съемках не обошлось без инцидента, благодаря которому всей группе пришлось изрядно понервничать.
Джеки Чан повис на 18-метровой башне, держась за стрелки железного циферблата часов, и сорвался вниз. Ровно до этого момента все шло, как написано в сценарии. Во время падения актер рухнул прямо на голову и получил повреждения позвоночника. Несмотря на это, съемки картины было решено не останавливать. Каскадеру помогли подняться, и он продолжил работу.
Полицейская история
Во время очередной сцены этого фильма Джеки Чан прыгнул с перил на шест, вокруг которого были намотаны рождественские гирлянды с пластиковыми лампочками. Мастер боевых искусств, схватившись за него руками, получил ожоги ладоней. Помимо прочего, актер неудачно приземлился при падении с 30-метровой высоты. Врачи диагностировали у короля экшн-жанра повреждения тазовых костей и двух позвонков.
Несмотря на относительно почтенный возраст, Джеки Чан до сих пор активно дерется и с недавних пор стал упрощать акробатику в своих картинах. Постоянные изнурительные тренировки давно стали для мастера боевых искусств обычным делом. Он ежедневно занимается по несколько часов и не особо ограничивает себя в еде. Употребив что-то лишнее, Джеки Чан увеличивает время, отведенное на физические упражнения, на 30 минут.
Каждое утро актер начинает с пробежки, которая служит ему разминкой. Разогревшись, каскадер выполняет серию простых, по его словам, упражнений: отжимание, скручивание, жим лежа, присяды, практика боевых искусств и другие.
Джеки Чан отмечает, что кунг-фу и йога учат человека концентрироваться, а также найти баланс между своим телом и духом. Упражнения способствуют обрести ясность ума и сохранять ощущения внутренней радости.
Стоит отметить, что Джеки Чан всегда старается служить положительной ролевой моделью для детей. В его фильмах принципиально отсутствует ненормативная лексика. Актер отказывается играть отрицательных персонажей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джеки Чан объявил крупную награду за вакцину от коронавируса.
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