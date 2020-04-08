Спрос на покупку и аренду жилья в России резко упал из-за пандемии коронавируса
Риелторы говорят: в интернете предложение уже превосходит спрос в полтора раза. И с каждым днем цены только падают. Но спрос не повышается.
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Фото, видео: ТАСС/Савостьянов Сергей, 5-tv.ru
Коронавирус сказался и на рынке аренды жилья. Риелторы не могут проводить показы, а собственники квадратных метров буквально хватаются за голову: спрос падает, вслед за ним — и стоимость. Эксперты фиксируют необычную тенденцию: выбирая жилье, люди ищут вариант, который поможет им максимально отдалиться друг от друга. Кто же выигрывает в нынешней ситуации, выяснил корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России выявлено еще 1175 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных коронавирусом в РФ достигло 8672. Скончались 63 человека. За все время пандемии было проведено более 900 тысяч тестов.
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