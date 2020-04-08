Врачи шести российских регионов, в том числе Москвы и Петербурга оказались обеспечены на весь месяц самоизоляции бритвами. Необычный подарок они получили от компании Gillette, сотрудники которой провели благотворительную смену, чтобы изготовить дополнительно полмиллиона одноразовых станков. Корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов узнал, как чистое бритье реально помогает в борьбе с коронавирусом. Подробности в репортаже.

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