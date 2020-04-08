Из Нью-Йорка в Москву несколько часов назад вылетел самолет с россиянами, которые из-за ситуации с коронавирусом застряли в чужой стране. Сколько пассажиров на борту, не уточняется.

Ранее рабочая группа Росавиации и Минтранса составила предварительный график так называемых вывозных рейсов из-за рубежа. В ближайшие дни наших граждан эвакуируют из Таиланда, Кипра и Японии.

Как рассказали эксперты, рейсы сейчас формируются по принципу «одна страна вылета — один российский регион или город прилета». Это необходимо для того, чтобы максимально снизить риски еще большего распространения COVID-19.

За последние сутки в нашей стране зарегистрированы 1175 новых случаев заражения. Большинство из них в Москве. В Оперативном штабе отмечают: всего в нашей стране сейчас 8672 заразившихся.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Россия вывозит своих граждан из-за границы. По сообщению Оперативного штаба, на 7 апреля было запланировано семь чартерных рейсов из Бангкока, Сеула, Токио и Алжира.

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