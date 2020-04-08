Пик заболеваемости COVID-19 в России наступит примерно через 10 — 14 дней. Такой прогноз озвучила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Если мы будем увеличивать объемы тестирований, то, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков и биологов, нам где-то 10 –14 дней до выхода на плато с этой инфекцией», — сказала она в эфире одного из федеральных каналов.

По словам главы ФМБА, этот уровень продержится некоторое время, но потом пойдет на спад.

Скворцова охарактеризовала сценарий развития ситуации с коронавирусом как один из благоприятных на фоне ряда европейских стран и США. По оценкам ее ведомства, прирост заразившихся в РФ составляет 18–20% в сутки.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в стране еще не пройден.

По состоянию на 8 апреля, в РФ зарегистрировано 8 672 случая заболевания COVID-19, из них 1 175 — за последние сутки. 580 человек вылечились. 63 пациента скончались.