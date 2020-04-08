Путин потребовал не прекращать доплаты для врачей после введения новых федеральных выплат
Об этом заявил глава государства на совещании с губернаторами.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин потребовал ни в коем случае не прекращать региональные доплаты для врачей после введения новых федеральных выплат. Об этом он заявил на совещании с губернаторами.
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