Президент сегодня объявил о новых мерах господдержки тем категориям граждан, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса и от борьбы с инфекцией.

Врачи и медсестры, представители малого и среднего бизнеса, безработные, семьи с малолетними детьми. Но это выступление было больше, чем постановка задач исполнительной власти, это было третье, за время пандемии, и самое личное обращение к гражданам большой страны. Алексей Лазуренко о решениях и об интонации послания.

Это должно было стать самым большим онлайн-совещанием российской исполнительной власти. На связи с президентом 85 губернаторов, полпреды, весь кабмин. Но Владимир Путин в первую очередь говорит с людьми.

«Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — подчеркнул Владимир Путин.

А вот как пройдем во многом зависит уже от чиновников всех мастей. Главный приоритет сейчас — готовность медицинских учреждений. Государство уже выделило регионам 33 миллиарда рублей на создание дополнительных мест в больницах. Еще 13 миллиардов страна потратит на покупку медицинской техники.

«Прошу вас действовать быстро, собранно и профессионально, дорожить временем, каждым днем и каждым рублем. Заблаговременно решать все организационные и кадровые вопросы. Сформировать бригады специалистов, способных работать с новым оборудованием, в больницах, которые перепрофилируются для лечения людей с коронавирусной инфекцией. Подчеркну, предоставляя такую свободу маневра, будем и строго спрашивать. Оценивать результат не по формальному количеству зарезервированных коек, а по реальной готовности медучреждений, оборудования и персонала к оказанию именно специализированной помощи, которая необходима пациентам с тяжелым течением болезни», — заявил президент.

Врачи на передовой борьбы с коронавирусом. Государство должно достойно оценить их труд. Три месяца, начиная с апреля, врачи будут получать плюс 80 тысяч рублей к зарплате. Фельдшеры и медсестры — 50 тысяч. Младший медперсонал инфекционных отделений — 25. Не останутся без внимания работники скорой. Врачам выплатят дополнительно те же 50 тысяч. Бригадам неотложки и водителям — 25 тысяч.

«Такие специалисты находятся на передовой. Поэтому будем исходить именно из этой терминологии и из этой ситуации. И будет правильным принять еще одно решение: а именно — установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета. Так, как это сделано для личного состава Вооруженных Сил России», — заявил глава государства.

Важно сохранить и здоровье российской экономики. Путин для того и позволил региональным властям самим определять уровень самоизоляции граждан, составлять список предприятий, работу которых останавливать нельзя.

«Сейчас действовать по какому-то единому шаблону не только неэффективно, но подчас и вредно. У вас есть все возможности работать адресно и выверено, учитывать ситуацию в каждом населенном пункте, на конкретных предприятиях, в субъекте Федерации в целом, принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры, главная цель которых — защита жизни и здоровья людей», — подчеркнул глава государства.

При этом нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, невзирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести.

Не останутся без внимания государства и предприниматели. Размер социальных взносов уже снижен вдвое. Теперь малый и средний бизнес получит отсрочку: полгода эти взносы можно будет не платить.

«Не должна возникать ситуация, когда через полгода компаниям придется сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество, это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса. Поэтому реструктурируем такую задолженность. Ее можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки», — заявил Владимир Путин.

Глава государства дает Центробанку и правительству пять дней на то, чтобы проработать дополнительные меры поддержки для тех, кто занят своим делом. Но и бизнес должен чувствовать свою ответственность перед людьми.

«Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если, тем не менее, люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им — тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объеме обслуживать свои кредиты», — считает президент.

Уже с апреля такие семьи, если они имеют право на материнский капитал, будут получать дополнительно пять тысяч рублей на каждого ребенка. С июня на материальную поддержку государства смогут рассчитывать родители россиян в возрасте от трех до семи лет. При этом, им не придется собирать архивных бумажек.

«Семье надо было показать свой доход за прошлый год, чтобы получать выплаты. Но сейчас, когда текущие доходы у многих „просели“, нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам. Поэтому для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. Таким образом мы существенно расширяем круг получателей такой поддержки», — заявил Путин.

Государство поможет тем, кого коронавирус уже оставил без работы. Если человек обратился в службу занятости после первого марта, три ближайших месяца он будет получать пособие в 12 тысяч 300 рублей. Сейчас это официальная минимальная зарплата. Если в семье есть несовершеннолетние дети — дополнительные выплаты, по три тысячи на каждого. Президент призывает правительство расширить число тех, кто имеет право на ипотечные и кредитные каникулы. И автоматически продлить действие документов, в том числе, прав и паспортов.

«Мы внимательно изучаем опыт всех стран, которые также столкнулись с коронавирусной угрозой, а он говорит о том, что самыми сложными, самыми трудными являются первые четыре-пять недель с начала эпидемии. Это значит, что для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели. Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов. Мы будем работать уверенно и ритмично, профессионально. Подчеркну — для этого у нас все есть», — добавил глава государства.

Но главной составляющей успеха в борьбе с коронавирусом может стать только наше единство, говорит президент.

«Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь», — сказал Владимир Путин.

Губернаторы и федеральные чиновники остаются на связи с президентом еще несколько часов. Путин призывает обратить особое внимание на мегаполисы. Мэр столицы рассказывает: ограничения для пожилых и тех, кто вернулся из-за границы остаются. Город полностью не опустел, но людей на улицах многим меньше. Поэтому необходимости в ужесточении мер градоначальник не видит.

«Предприятия, которые не оказывают услуги гражданам, которые работают в замкнутых коллективах, их закрывать бессмысленно. Абсолютно точно это было сделано, когда были закрыты крупные торговые центры, развлекательные учреждения, сферы услуг. Это тяжелые решения, но необходимые. Но дальше лезть и закрывать промышленные предприятия, строительные предприятия… Конечно, можно было вообще все закрыть, но я просто боюсь, что тогда бы город не смог функционировать такой длительный период», — считает мэр Москвы Сергей Собянин.

В регионах строят новые больницы. На это нужны дополнительные средства бюджета. Поэтому губернатор Санкт-Петербурга предлагает оставлять на местах часть налогов.

«Просим рассмотреть предложение о зачислении налога на прибыль организаций в бюджет субъектов Российской Федерации без отчисления в федеральный бюджет. Увеличить минимальную величину пособия по безработице. Представить из федерального бюджета субъектам Федерации кредиты сроком на три года», — заявил Александр Беглов.

На то, чтобы представить все свои предложения, президент дает региональным и федеральным чиновникам время до конца недели. И обещает, в случае чего, снова собрать их в онлайн.