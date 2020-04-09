Союз автостраховщиков и ассоциация автодилеров обратились к председателю правительства с просьбой разрешить работу автосалонов. С текстом обращения ознакомились «Известия».

Аргументы понятные — убытки уже составили 114 миллиардов рублей, до половины торговцев на грани банкротства. Кроме того, автомобиль — естественный способ самоизоляции. Но это на первый взгляд.

Коронавирус может «жить» на различных поверхностях до трех суток, и даже «прописаться» внутри. Как этого не допустить, расскажет Артур Ломидзе.

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