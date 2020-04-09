Спасатели ищут тела троих детей на месте пожара в Нижегородской области

Страшный пожар, предварительно, унес жизни троих детей в Нижегородской области. Огонь поздней ночью охватил частный дом в деревне Соловьиха в Воскресенского района.

Как стало известно 5-tv.ru, три человека, включая одного ребенка, госпитализированы в отделение реанимации.

Обстоятельства происшествия уточняются.