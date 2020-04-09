Три человека, включая одного ребенка, госпитализированы в отделение реанимации.

Спасатели ищут тела троих детей на месте пожара в Нижегородской области

Фото: ТАСС / SOPA Images via ZUMA Wire, 5-tv.ru

Страшный пожар, предварительно, унес жизни троих детей в Нижегородской области. Огонь поздней ночью охватил частный дом в деревне Соловьиха в Воскресенского района.

Как стало известно 5-tv.ru, три человека, включая одного ребенка, госпитализированы в отделение реанимации.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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