Спасатели ищут тела троих детей на месте пожара в Нижегородской области
Три человека, включая одного ребенка, госпитализированы в отделение реанимации.
Фото: ТАСС / SOPA Images via ZUMA Wire, 5-tv.ru
Страшный пожар, предварительно, унес жизни троих детей в Нижегородской области. Огонь поздней ночью охватил частный дом в деревне Соловьиха в Воскресенского района.
Как стало известно 5-tv.ru, три человека, включая одного ребенка, госпитализированы в отделение реанимации.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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