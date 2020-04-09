Артистка и вторая супруга певца не смогла обойти стороной новость о смерти своей «предшественницы» — Инны Курочкиной.

Ольга Зарубина рассказала о смерти первой жены Александра Малинина

Фото: www.globallookpress.com © Natalia Shakhanova

Новость о смерти первой супруги Александра Малинина Инны Курочкиной прокомментировала его вторая жена Ольга Зарубина. Слова певицы приводит портал Starhit.ru. Артисты давно в разводе, но их семейные скандалы не утихают. Несмотря на это к бывшим возлюбленным экс-супруга знаменитость относится с уважением.

Как рассказала Зарубина, сообщение о смерти Курочкиной она восприняла болезненно. Даже притом, что видела ее раз в жизни. По слухам, Ольга увела Малинина у Инны, но сейчас она предпочитает об этом не вспоминать.

«У нас с ней не было отношений. Можно сказать, что я с ней не знакома. Во время той короткой встречи много лет назад она произвела на меня положительное впечатление: очень приятная, порядочная и интеллигентная женщина. Спокойный и светлый человек. Это можно заметить по тому, что она воспитала такого порядочного сына, как Никита», — высказалась Зарубина.

Артистка не знает, обижалась ли на нее Курочкина за неудачный исход первого брака. По мнению второй жены, на ее месте возле Малинина обязательно оказался бы кто-то еще.

Печальную весть о смерти Инны Курочкиной сообщил ее сын Никита Малинин. 6 апреля молодой человек поздравил маму с 60-летием в Instagram и написал при этом, что ее не стало три месяца назад.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Ольги Зарубиной хочет отсудить десять миллионов рублей у Александра Малинина.

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