Челябинский губернатор самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
Глава региона Алексей Текслер намерен соблюдать карантинный режим на рабочем месте.
Фото: ТАСС / Наиль Фаттахов
Подозрение на коронавирус вынудило челябинского губернатора Алексея Текслера перейти на карантинный режим. Об этом в Facebook сообщило правительство региона.
«Только что получил информацию, „Вектор“ (Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“ — Прим.ред.) подтвердил заболевание у Сергея Зюся, моего пресс-секретаря, он не попал в утреннюю статистику. Я как контактный ушел на самоизоляцию», — заявил руководитель области.
Как передал Текслер, он принял решение оградить коллег и близких от возможного заражения, для чего решил остаться в рабочем кабинете.
«Соблюдать режим буду здесь, в пределах рабочей зоны. Оперативно управляю ситуацией, на рабочий режим не повлияет», — отметил губернатор.
По последним данным, число зараженных COVID-19 в России превысило девять тысяч. В общей сложности коронавирусом в мире заразились более 1,5 миллиона человек. Болезнь унесла свыше 88,5 тысячи жизней по всему миру.
Ранее 5-tv.ru писал, что в России выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом.
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