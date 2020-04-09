Челябинский губернатор самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря

Подозрение на коронавирус вынудило челябинского губернатора Алексея Текслера перейти на карантинный режим. Об этом в Facebook сообщило правительство региона.

«Только что получил информацию, „Вектор“ (Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“ — Прим.ред.) подтвердил заболевание у Сергея Зюся, моего пресс-секретаря, он не попал в утреннюю статистику. Я как контактный ушел на самоизоляцию», — заявил руководитель области.

Facebook @gov74

Как передал Текслер, он принял решение оградить коллег и близких от возможного заражения, для чего решил остаться в рабочем кабинете.

«Соблюдать режим буду здесь, в пределах рабочей зоны. Оперативно управляю ситуацией, на рабочий режим не повлияет», — отметил губернатор.

По последним данным, число зараженных COVID-19 в России превысило девять тысяч. В общей сложности коронавирусом в мире заразились более 1,5 миллиона человек. Болезнь унесла свыше 88,5 тысячи жизней по всему миру.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112