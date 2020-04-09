В России выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число зараженных в РФ достигло 10 131. Всего было проведено более миллиона тестов на COVID-19.
Фото: ТАСС / Александр Демьянчук
В России зафиксировано 1459 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки заболевание было подтверждено у жителей 50 регионов, зафиксировано 13 летальных исходов. Тем временем за сутки полностью излечиться удалось 118 пациентам.
Всего в нашей стране зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе, жертвами инфекции стали 76 россиян, выздоровели 698 человек. За все время распространения эпидемии в России было проведено более миллиона тестов на коронавирус.
В Оперативном штабе отмечают, что в Москве к настоящему моменту зафиксировано 6698 случаев коронавируса, что на 857 больше, чем днем ранее.
47% среди новых заболевших в столице — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% — от 46 до 65 лет и еще 15% старше 65 лет, при этом больше 4% из них — старше 80 лет. Также 3% среди заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Всего в мире COVID-19 заражены 1 484 811 человек, скончались 88 538, смогли полностью излечиться 329 876 пациентов.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 10 апр
- В России выявлено 1786 новых случаев заражения COVID-19
- 10 апр
- Девушки в платьях из подушек заполонили Instagram: новый челлендж на время самоизоляции
- 10 апр
- Собянин считает очевидными последствия вспышки коронавируса в Ухане для Москвы
- 10 апр
- «Зато всегда на позитиве»: Ефимова показала эффектные упражнения в карантине
- 10 апр
- За сутки в больницу в Коммунарке поступило более ста человек
- 10 апр
- Борис Джонсон переведен в обычную палату
- 10 апр
- Карантинный флешмоб: австралийцы фотографируются в карнавальных костюмах возле мусорки
- 10 апр
- Мишустин заявил о готовности выделить дополнительные средства на вывоз россиян
- 10 апр
- Эксперты объяснили опасность фишинговых писем про коронавирус
- 10 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 10 апреля
Читайте также
65%
-1.14 81.09
-1.14
Нашли ошибку?