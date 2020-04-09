В России зафиксировано 1459 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки заболевание было подтверждено у жителей 50 регионов, зафиксировано 13 летальных исходов. Тем временем за сутки полностью излечиться удалось 118 пациентам.

Всего в нашей стране зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе, жертвами инфекции стали 76 россиян, выздоровели 698 человек. За все время распространения эпидемии в России было проведено более миллиона тестов на коронавирус.

В Оперативном штабе отмечают, что в Москве к настоящему моменту зафиксировано 6698 случаев коронавируса, что на 857 больше, чем днем ранее.

47% среди новых заболевших в столице — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% — от 46 до 65 лет и еще 15% старше 65 лет, при этом больше 4% из них — старше 80 лет. Также 3% среди заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Всего в мире COVID-19 заражены 1 484 811 человек, скончались 88 538, смогли полностью излечиться 329 876 пациентов.

В России выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом 1/1

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