Общее число зараженных в РФ достигло 10 131. Всего было проведено более миллиона тестов на COVID-19.

В России выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: ТАСС / Александр Демьянчук

Тема:
Эпидемия коронавируса

В России зафиксировано 1459 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки заболевание было подтверждено у жителей 50 регионов, зафиксировано 13 летальных исходов. Тем временем за сутки полностью излечиться удалось 118 пациентам.

Всего в нашей стране зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе, жертвами инфекции стали 76 россиян, выздоровели 698 человек. За все время распространения эпидемии в России было проведено более миллиона тестов на коронавирус.

В Оперативном штабе отмечают, что в Москве к настоящему моменту зафиксировано 6698 случаев коронавируса, что на 857 больше, чем днем ранее.

47% среди новых заболевших в столице — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% — от 46 до 65 лет и еще 15% старше 65 лет, при этом больше 4% из них — старше 80 лет. Также 3% среди заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Всего в мире COVID-19 заражены 1 484 811 человек, скончались 88 538, смогли полностью излечиться 329 876 пациентов.

В России выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом

1/1

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
10 апр
В России выявлено 1786 новых случаев заражения COVID-19
10 апр
Девушки в платьях из подушек заполонили Instagram: новый челлендж на время самоизоляции
10 апр
Собянин считает очевидными последствия вспышки коронавируса в Ухане для Москвы
10 апр
«Зато всегда на позитиве»: Ефимова показала эффектные упражнения в карантине
10 апр
За сутки в больницу в Коммунарке поступило более ста человек
10 апр
Борис Джонсон переведен в обычную палату
10 апр
Карантинный флешмоб: австралийцы фотографируются в карнавальных костюмах возле мусорки
10 апр
Мишустин заявил о готовности выделить дополнительные средства на вывоз россиян
10 апр
Эксперты объяснили опасность фишинговых писем про коронавирус
10 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 10 апреля

Читайте также

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
74.61
-1.14 81.09
-1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:51
СК возбудил уголовное дело после демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге
10:42
В России выявлено 1786 новых случаев заражения COVID-19
10:38
Девушки в платьях из подушек заполонили Instagram: новый челлендж на время самоизоляции
10:26
Собянин считает очевидными последствия вспышки коронавируса в Ухане для Москвы
10:14
«Зато всегда на позитиве»: Ефимова показала эффектные упражнения в карантине
10:02
За сутки в больницу в Коммунарке поступило более ста человек

Сейчас читают

Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок