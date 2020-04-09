Минздрав перечислил наиболее частые симптомы коронавируса
Почти во всех случаях заражения COVID-19 у человека повышается температура.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
Повышение температуры при коронавирусе проявляется в более чем 90% случаев. Об этом говорится в новых методических рекомендациях Минздрава РФ. Второй наиболее частый симптом опасной инфекции — кашель, сухой или с небольшим количеством мокроты. Его наблюдают в 80% случаев.
Чуть больше половины заразившихся COVID-19 (55%) испытывают одышку. У 44% заболевших проявляется утомляемость. Более 20% инфицированных чувствуют заложенность в грудной клетке. Все эти симптомы характерны и для острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Поэтому поставить точный диагноз самостоятельно не получится.
Кроме того, по данным министерства, в отдельных случаях у пациентов проявляются боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита.
По последним данным, число зараженных COVID-19 в России превысило девять тысяч. В общей сложности коронавирусом в мире заразились более 1,5 миллиона человек. Болезнь унесла свыше 88,5 тысячи жизней по всему миру.
Ранее 5-tv.ru писал, что ученые доказали способность коронавируса поражать головной мозг.
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