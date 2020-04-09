Коронавирус способен напрямую разрушать ткани головного мозга, сообщают «Известия». К таким выводам пришли российские вирусологи. Известно, что вирусы гриппа и герпеса могут приводить к отмиранию клеток и целых участков мозга. Схожая картина наблюдается с COVID-19.

У некоторых пациентов с коронавирусом не отмечалось нарушений в работе легкий. При этом у них фиксировали рассеянное сознание, эпилептические признаки, потеря вкуса и обоняния. Такие симптомы указывают на наличие инфекции в тканях мозга.

В конце марта врачи Детройта описали случай инфицированной коронавирусом женщины в возрасте 50 лет. Помимо лихорадки и кашля у нее наблюдалось спутанное сознание. Сделанные ей КТ и МРТ показали некротическую энцефалопатию. Инфекция поразила участки ее мозга, в частности, височные доли. Их функции связаны с восприятием, анализом и синтезом речи, со способностью чувствовать вкусы и запахи.

Энцефалопатия, то есть поражение тканей головного мозга, может развиваться на фоне выбрасывания иммунной системой в кровь цитокинов. В избытке эти вещества поражают стенки сосудов и вызывают кровоизлияния в мозг. Это приводит к неврологическим симптомам. Также не исключено, что вирус может проникать сквозь гематоэнцефалический барьер непосредственно в мозговую ткань.

Ранее 5-tv.ru писал, что США вышли на второе место по смертности от COVID-19 после Испании.

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