ВОЗ готовится отразить массовую хакерскую атаку
В последние две недели агентства по кибербезопасности бьют тревогу: такого количества хакерских атак не было никогда.
Фото: DPA/TASS
Сотрудники Всемирной организации здравоохранения готовятся отразить массированную хакерскую атаку. Об этом стало известно 5-tv.ru.
Согласно имеющимся сведениям, за последние 14 дней представители ВОЗ получили огромное количество предупреждений от агентств по кибербезопасности. Возможно в ближайшее время хакеры будут атаковать системы и веб-ресурсы ведомства.
Команда IT-специалистов по кибербезопасности Всемирной организации здравоохранения находится в состоянии повышенной боевой готовности. Проводится масштабная работа по усилению защиты информационных систем организации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне пандемии коронавируса количество хакерских атак и случаев мошенничества увеличилось в разы.
Так, например, злоумышленники, пользуясь впечатлительностью людей, делают массовую рассылку в мессенджерах с ложной информацией о ситуации с COVID-19 в стране и мире. Подобные сообщения предназначены не только для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе, но и завладеть персональными данными каждого отдельного гражданина. Открывая письма с кричащими заголовками, человек может невольно поделиться со взломщиками своими личными секретными сведениями.
В связи с этим сегодня сотрудники компаний по предоставлению связи и прочих услуг усиливают меры безопасности и призывают пользователей быть внимательнее и игнорировать любые сообщения с незнакомых номеров.
Полезная информация:
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Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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