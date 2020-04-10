Косметолог рассказала, что нужно делать для поддержания упругости кожи во время карантина.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Oleksiy Maksymenko

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пока весь мир сидит в изоляции, многие начинают переживать из-за риска набрать лишний вес и потерять свои красивые формы. И не зря: резкое снижение физической нагрузки способно преподнести нам неприятные сюрпризы, причем, как в плане здоровья, так и красоты.

Особенно, конечно, переживают девушки. Ведь к лету все надеются на завершение пандемии коронавируса, и не хотелось бы омрачать поездку к морю разочарованием от своей фигуры. К счастью, есть целый комплекс мер по уходу за собой, позволяющий сохранить упругость кожи и спастись от целлюлита.

Как рассказала ведущий косметолог MIXIT Ирина Галко изданию «7Дней», для ухода за своими вторыми 90 подойдут любые средства: кремы, скрабы, массажи, и, самое главное, тренировки.

По ее словам, важно правильно выбрать скраб, чтобы не повредить кожу в азарте улучшения ее упругости.

«Наносите скраб круговыми движениями в области бедер и живота два раза в неделю. Скраб для тела может быть с отшелушивающими частичками, но не грубыми, вроде абрикосовых косточек, чтобы не поцарапать кожу», — посоветовала эксперт.

Можно также использовать антицеллюлитные кремы. Они бывают с охлаждающим и разогревающим эффектом. И то, и другое хорошо для кожи, особенно, если применяется вкупе с тренировками.

Подойдут для поддержания тонуса и различные роллеры, щетки и массажи. Ими хорошо пользоваться перед нанесением средств ухода. Некоторое внимание в домашних условиях можно уделить и обертываниям, особенно, по ее словам, они полезны для вывода токсинов и шлаков.

Не стоит забывать и об обычных увлажняющих и питательных кремах. Стоит заострить свое внимание на средствах, в составе которых есть коллагеновые комплексы, полисахариды, гиалуроновая кислота.

И, конечно, самое главное, не ограничивать свою активность походом к холодильнику, напомнила эксперт.

«Продолжайте работать над собой. Если любите сладкое, ешьте его в первой половине до 12 дня, старайтесь не есть соленое, копченое, жареное. Делайте элементарные комплексы упражнений два раза в неделю, благо сейчас столько онлайн-тренировок в свободном доступе», — заключила Ирина Галко.

Ранее 5-tv.ru публиковал пять идей ухода за собой в домашних условиях самоизоляции.

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Тема:
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