Эр-Рияд потребовал от Москвы еще большего снижения добычи нефти

Власти Саудовской Аравии ожидают от коллег из России сокращения добычи нефти более чем на 14%, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПЕК.

По словам собеседника информагентства, правительство Эр-Рияда уверено, что российской стороне «есть, куда отступать». Но о какой именно величине идет речь, доподлинно неизвестно.

Несмотря на это, по словам другого источника, оказалось, что власти иностранного государства не достигли договоренностей даже по базовому уровню. Иначе говоря, Саудовская Аравия готова снизить добычу нефти максимум на четыре миллиона баррелей в сутки относительно апрельского уровня, когда была достигнута рекордная отметка в 12,3 миллиона баррелей.

В ходе последнего заседания лидеры стран-участниц сделки договорились о сокращении добычи «черного золота» в общей сложности на десять миллионов баррелей в сутки. Разногласие произошло лишь в тот момент, когда требовалось разделить эти объемы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минэнерго подтвердили готовность России сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+. Однако представитель ведомства уточнил, что на такой шаг Кремль готов пойти в случае, если другие участники сделки пропорционально снизят свою долю в общей добыче.