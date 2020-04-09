Меган Маркл намерена извиниться перед Кейт Миддлтон

Герцогиня Сассекская Меган Маркл после некоторого пребывания в изоляции из-за пандемии коронавируса, похоже, решила зарыть топор войны с Кейт Миддлтон. Об этом источник в окружении жены принца Гарри сообщил изданию New Idea.

По его словам, из-за распространения вируса Меган осознала скоротечность жизни и признала, что сама совершала ошибки, которые приводили к ухудшению отношений с королевской семьей.

«Меган полна решимости исправить свои ошибки, и она начинает с того, что извиняется перед Кейт за все, что произошло», — сказал информатор.

Сейчас герцогиня осознала, что Кейт Миддлтон, с которой у нее не задались отношения, всего лишь пыталась помочь ей освоиться в монаршей семье.

«Она чувствует себя ужасно из-за всего, что произошло, и из-за того, что конкуренция между ними дошла до точки невозврата. Но она берет на себя полную ответственность за свою роль», — отметил источник.

После снятия с себя королевских полномочий Меган Маркл и принц Гарри сидят в изоляции в своем калифорнийском доме, плотным кольцом окруженном папарацци. Как писал ранее 5-tv.ru, чета не может реализовать свои бизнес-проекты из-за пандемии коронавируса, что мешает ей нанять телохранителей.