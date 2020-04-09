Меган Маркл намерена извиниться перед Кейт Миддлтон
Вражда двух герцогинь продолжается с момента их знакомства.
Фото: www.globallookpress.com © Paul Marriott, via www.imago-ima
Герцогиня Сассекская Меган Маркл после некоторого пребывания в изоляции из-за пандемии коронавируса, похоже, решила зарыть топор войны с Кейт Миддлтон. Об этом источник в окружении жены принца Гарри сообщил изданию New Idea.
По его словам, из-за распространения вируса Меган осознала скоротечность жизни и признала, что сама совершала ошибки, которые приводили к ухудшению отношений с королевской семьей.
«Меган полна решимости исправить свои ошибки, и она начинает с того, что извиняется перед Кейт за все, что произошло», — сказал информатор.
Сейчас герцогиня осознала, что Кейт Миддлтон, с которой у нее не задались отношения, всего лишь пыталась помочь ей освоиться в монаршей семье.
«Она чувствует себя ужасно из-за всего, что произошло, и из-за того, что конкуренция между ними дошла до точки невозврата. Но она берет на себя полную ответственность за свою роль», — отметил источник.
После снятия с себя королевских полномочий Меган Маркл и принц Гарри сидят в изоляции в своем калифорнийском доме, плотным кольцом окруженном папарацци. Как писал ранее 5-tv.ru, чета не может реализовать свои бизнес-проекты из-за пандемии коронавируса, что мешает ей нанять телохранителей.
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