Коронавирус в США мешает Меган Маркл и принцу Гарри заработать на телохранителей
Звездное семейство вынуждено сидеть в самоизоляции в своем калифорнийском доме, плотным кольцом окруженном папарацци.
Фото: PA Archive/PA Images
Гигантские темпы распространения коронавируса в США не позволяют Меган Маркл и принцу Гарри реализовывать свои бизнес-проекты, из-за которых они, в том числе отреклись от титулов британской Королевской семьи. Теперь молодые родители и их годовалый сын Арчи вынуждены сидеть в самоизоляции в своем доме в Калифорнии, куда они переехали из Канады в марте. Ситуация с COVID-19 мешает родителям зарабатывать и оплачивать услуги частных телохранителей, пишет The Daily Mail.
Вокруг их нового жилища круглосуточно дежурят папарацци из всевозможных таблоидов. Дело в том, что раньше, когда Меган и Гарри обладали монаршими титулами, снимать и публиковать их фото и видео без разрешения было запрещено законом, но теперь они, по собственному желанию, «превратились» в обычных людей.
При этом ранее, говоря о намерении отдалиться от Королевской семьи, они как раз и озвучивали надежду, что стремятся жить «более приватной жизнью».
Ранее принц Гарри и Меган Маркл раскрыли название своего нового бренда, который, впрочем, вызвал критику.
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