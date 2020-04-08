Коронавирус в США мешает Меган Маркл и принцу Гарри заработать на телохранителей

Гигантские темпы распространения коронавируса в США не позволяют Меган Маркл и принцу Гарри реализовывать свои бизнес-проекты, из-за которых они, в том числе отреклись от титулов британской Королевской семьи. Теперь молодые родители и их годовалый сын Арчи вынуждены сидеть в самоизоляции в своем доме в Калифорнии, куда они переехали из Канады в марте. Ситуация с COVID-19 мешает родителям зарабатывать и оплачивать услуги частных телохранителей, пишет The Daily Mail.

Вокруг их нового жилища круглосуточно дежурят папарацци из всевозможных таблоидов. Дело в том, что раньше, когда Меган и Гарри обладали монаршими титулами, снимать и публиковать их фото и видео без разрешения было запрещено законом, но теперь они, по собственному желанию, «превратились» в обычных людей.

При этом ранее, говоря о намерении отдалиться от Королевской семьи, они как раз и озвучивали надежду, что стремятся жить «более приватной жизнью».

Ранее принц Гарри и Меган Маркл раскрыли название своего нового бренда, который, впрочем, вызвал критику.