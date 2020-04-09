Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 23%
Снижение уровня добычи черного золота в целом составит десять миллионов баррелей в сутки.
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Фото, видео: ТАСС/CHROMORANGE / Franz Perc, via www.imago-images.de, 5-tv.ru
Страны ОПЕК+ пришли к соглашению об ограничении добычи нефти на 23% в мае–июне, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Согласно достигнутым договоренностям, уровень снижения в целом будет исчисляться десятью баррелями в сутки. Россия и Саудовская Аравия также сократят добычу на 23% от собственных показателей.
«План такой, что десять миллионов баррелей — это сокращение на май–июнь. Затем до конца года квота снижается до восьми миллионов баррелей в сутки, а до конца апреля 2021 года — до шести миллионов баррелей в сутки», — сказал собеседник агентства.
Встреча представителей стран ОПЕК+ впервые проходила в формате видеоконференции из-за распространения коронавируса.
Ранее 5-tv.ru писал об условиях сделки Москвы и Эр-Рияда по нефти.
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