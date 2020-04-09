Представитель Бабкиной оценил вероятность ее заражения от Лещенко
По словам Александра Велора, коронавирус у народной артистки РСФСР пока не подтвержден.
Фото: ТАСС / Новодережкин Антон
Представитель певицы Надежды Бабкиной Александр Велор в интервью журналу «Антенна» оценил вероятность ее заражения от коллеги по цеху Льва Лещенко. По словам пресс-атташе, коронавирус у 70-летней знаменитости пока не подтвержден.
«Мы не знаем, сколько сделали на него тестов, но, поскольку времени прошло достаточно, то, наверное, два или три уже провели, и врачи остановились на осложненной пневмонии», — сказал Александр Велор.
Пресс-атташе народной артистки РСФСР отметил, что на протяжении последнего времени Надежда Бабкина не общалась с Львом Лещенко и их общими знакомыми.
«Что касается возможности ее заражения от Льва Лещенко, то, насколько я знаю, она с ним какое-то время не пересекалась стопроцентно. С их общей компанией, которая собралась на дне рождения сестры Игоря Крутого, напрямую тоже не общается, и очень давно. Она поддерживала связь с этими коллегами звонками», — подчеркнул Александр Велор.
Надежда Бабкина в настоящий момент лежит в изолированном инфекционном боксе. По словам представителя певицы, врачи заходят к пациентке в облачении, похожем на скафандр.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лев Лещенко не мог заразить Надежду Бабкину.
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