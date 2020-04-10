Коронавирус может стать еще одним сезонным заболеванием
По словам генерального директора центра «Вектор» Рината Максютова, для этого нужно, чтобы у половины населения выработался иммунитет к инфекции.
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Фото, видео: ТАСС /Бобылев Сергей, 5-tv.ru
Глава государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов полагает, что коронавирус подобно гриппу может перейти в разряд сезонных заболеваний. После того, как борьба с пандемией завершится, COVID-19 может войти в жизнь людей так же, как другие инфекции, пишет РИА Новости.
Однако для этого необходимо, чтобы у половины населения выработался иммунитет к новому вирусу: либо за счет перенесенного заболевания, либо вакцинации — отметил специалист.
«Безусловно, эпидемия завершится, и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа», — пояснил Максютов в эфире Первого канала.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число зараженных коронавирусной инфекцией в России выросло до 10 131, что на 1459 больше, чем днем ранее. Больные COVID-19 зарегистрированы в 81 регионе страны. Выздоровели 698 человек.
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