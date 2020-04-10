Условия самоизоляции не позволяют киноманам отправиться в любимые общественные места для просмотра новинок, а потому производители контента решили предоставить возможность их посмотреть, не выходя из дома.

Итак, список картин, которые можно увидеть уже в ближайшее время:

«Артемис Фаул» (Artemis Fowl)

Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса компания Walt Disney намеревалась сократить тысячи своих сотрудников, ее руководство приняло решение выложить в сеть эту экранизацию подростковой литературы. Скрытый под поверхностью Земли мир может захватить любого: гномы, эльфы, пикси, лепреконы, брауни и масса других волшебных существ. Они спрятались от людей и создали свою собственную весьма развитую цивилизацию. Их тайна так и оставалась бы нераскрытой, если бы не юный Артемис Фаул, прирожденный мошенник и единственный наследник древнего рода криминальных гениев. Он сумел не только найти доказательства существования подземного мира, но и придумал дерзкий план — ограбить его обитателей.

В сети с 29 мая.

«Спутник»

Снятый режиссером Егором Абраменко фильм возвращает старшее поколение в СССР — в 1983 год. По сценарию, на Землю возвращается космический аппарат, но от людей скрывают, что из двух космонавтов живым возвращается только один. Обстоятельства произошедшего доподлинно неизвестны, но факты указывают на то, что космонавт столкнулся в полете с новой формой жизни и вернулся на землю не совсем один. Нейрофизиолог Татьяна Климова пытается разобраться и спасти выжившего героя, ставшего для нее небезразличным. Одним из продюсеров фильма выступил Федор Бондарчук. Бюджет картины составил 200 миллионов рублей.

В сети с 23 апреля.

«Вне игры» (The Way Back)

Дважды оскароносный Бен Аффлек сыграл роль казалось бы потерянного человека. Сначала его герой Джек Каннингэм в школе был восходящей баскетбольной звездой, но в какой-то момент покончил со спортом, пристрастился к пагубным привычкам и лишился всего — славы, денег и семьи. Но вскоре жизнь дает ему второй шанс — он соглашается тренировать баскетбольную команду своей родной школы, которую все считают бесперспективной. До пандемии коронавируса в США фильм успел собрать около 15 миллионов долларов, но после закрытия кинотеатров распространился в интернете.

Уже в сети.

«Эмма» (Emma)

Британская мелодрама повествует об Англии XIX века. 21-летняя провинциалка Эмма Вудхаус красива, богата, остроумна и считает, что прекрасно разбирается в людях. Девушка решила, что никогда не выйдет замуж и не оставит отца одного. Когда ее подруга выходит замуж и переезжает в дом супруга, Эмма находит себе новую компаньонку — сироту Гарриет Смит — и теперь, используя все свои хитрости, пытается устроить девушке личную жизнь.

Уже в сети.

«Тролли: Мировой тур» (Trolls World Tour)

Полюбившиеся детям во многих странах мира тролли не ожидали, что мир музыки гораздо шире, чем они думали. Рейв, open-air площадки, классические концерты и, конечно, хип-хоп баттлы — впереди их ждет головокружительное веселье. Но безудержная королева Рокс планирует уничтожить все, чтобы установить на свете только хард-рок. Розочка, Цветан и их новые друзья отправляются в невероятное путешествие: им предстоит объединить всех троллей и помешать Рокс.

Уже в сети.

«Подлинная история банды Келли» (True History of the Kelly Gang)

Криминальная драма про 1860-е года в Австралии также поможет скрасить вечер в самоизоляции. Семья подростка Неда едва сводит концы с концами, матери приходится даже «подрабатывать» проституцией, чтобы прокормить детей. Когда отец умирает в тюрьме, куда он попал за украденный Недом кусок мяса, мальчик преисполняется чувством вины. Через некоторое время парень отправляется с новым знакомым матери Гарри Пауэром перегонять скот, но вскоре выясняет, что мать продала его бандиту, и Нед должен помогать Гарри одурачивать путников, чтобы их грабить и убивать. Так начинается путь во взрослую жизнь впоследствии известного разбойника Неда Келли, прозванного также «железным человеком».

В сети с 24 апреля.

«Бладшот» (Bloodshot)

Свежий совместный фильм США и Китая рассказывает о военном Рэе Гаррисоне, который вернулся из очередной горячей точки к любимой красавице-жене. Супруги проводят отпуск в Европе, но счастье длится недолго — террористы, не сумев вытянуть из Рэя нужную им информацию, убивают жену, а затем и его самого. Но вскоре корпорация RST возвращает его к жизни. Армия нанороботов в крови превратила Рэя в бессмертного Бладшота, и теперь солдат наделен сверхсилой и способностью мгновенно самоисцеляться, вот только память оставляет желать лучшего. Но вскоре воспоминания о последних мгновениях жизни возвращаются, и Бладшот отправляется мстить за смерть супруги.

Уже в сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько зарабатывают звезды шоу-бизнеса на карантине из-за пандемии коронавируса.