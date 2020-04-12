Коронафобия — страх заразиться опасным вирусом — новое психическое расстройство диагностировали психологи, которые работают на горячей линии по вопросам самоизоляции.

К тому же вынужденное затворничество — это серьезное испытание. Как найти плюсы в минусах и не выйти из себя, оставшись дома, — рассказал «Известиям» психолог Михаил Лабковский. Кстати, да, он тоже на самоизоляции.

«Это была вынужденная история «выйти из зоны комфорта». Дальше нужно принять эту жизнь как реальность, потому что многие люди очень страдают от того, что они все время дергаются. У них такое ощущение, что это завтра должно закончиться. Это не завтра закончится, как минимум, это до конца апреля будет продолжаться и это надо принять и не жить, тем, что вот еще пять минут, еще полчаса и так далее. Как будто это твоя ближайшая жизнь, на ближайшие месяцы и тогда все будет гораздо спокойнее.

Вы знаете, все люди находятся в очень разных ситуациях. Как говорят в России: «у одних жемчуг мелкий, у других бульон жидкий». Поэтому сравнивать проблемы бизнесмена и человека, который получал 20 тысяч рублей, а сейчас вообще может работу потерять, я бы не стал.

Давайте вот из чего исходить: если вы ставите цель не нервничать, не впадать в истерику, тем более продолжается уже сама самоизоляция, продолжается она до конца апреля. Поэтому, что зря дергаться. В период самоизоляции ни магазины не откроют, ни рестораны, ни многие другие бизнесы открыты не будут. Кто-то приспособился на вынос торговать, кто-то никак не приспособился, кто-то всех уволил, кто-то закрылся, кто-то закрыл аренду и так далее.

Во-первых, вы должны сказать себе, что человек, который умеет зарабатывать, он всегда умеет зарабатывать. Это как езда на велосипеде. Если вы уже на велосипед сели в пятилетнем возрасте, то вы в 60 лет на нем поедете. Если вы уже заработали деньги, то вы должны сказать себе, что я их уже умею зарабатывать, я опять поднимусь.

Как можно себя успокоить, кроме того, что если заработал, то еще заработаешь. Тем, что вы должны нарисовать себе очень подробный, очень конкретный сценарий, что вы будете делать, когда деньги закончатся. Вы возьмете ссуду в банке, продадите почку — шучу, вы продадите машину, вы обменяете квартиру на меньшую, вы сейчас будете откладывать, чтобы вам хватило на какое-то время и так далее. То есть вам нужно нарисовать очень конкретный и подробный сценарий, что вы будете делать в случае отсутствия денег.

Почему? Потому что люди нервничают и тревожатся из-за неопределенности. Не из-за того, что у них деньги закончились или того, что они работу потеряли, они еще ничего не потеряли, у них ничего не закончилось. Чувство неопределенности — вот, что их пугает.

Когда вы внесете определенность в вашу жизнь, вас отпустит. Вот такое у меня к вам пожелание, вот такой совет подробно расписать ваши действия, пошагово на случай вот таких проблем: нищеты и разорения.

Я думаю, что вообще после этого кризиса очень хорошо пойдет экономика. Многие вообще как-то пессимистично к этому относятся, а у меня какое-то другое ощущение, что все начнет развиваться. Что такая перезагрузка произошла во всем мире, в экономике всего мира. Это какой-то новый толчок, для нового развития каких-то уже других сфер», — уверен Михаил Лабковский.