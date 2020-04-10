Карантинный флешмоб: австралийцы фотографируются в карнавальных костюмах возле мусорки
Золушка, Пеннивайз, Дэдпул — кого только не встретишь у мусорных контейнеров во время самоизоляции.
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Фото, видео: ТАСС/Bai Xuefei via www.imago-images.de, Facebook @kerry.hulett
Жители Австралии запустили настоящий «карантинный» флешмоб. Люди фотографируются в карнавальных костюмах возле мусорки. Австралийцы публикуют в сети снимки, на которых позируют у мусорных контейнеров в различных образах: Золушка, Пеннивайз, Дэдпул.
Таким оригинальным способом жители Австралии решили поддержать всех, кто находится в самоизоляции и начинает тосковать по этому поводу. Фото с оригинальными костюмами они размещают в аккаунте Bin isolation outing в Facebook.
«С конца марта страна на карантине. Нарушителям изоляции без веской причины грозит штраф до одной тысячи австралийских долларов. Нам стоит объединиться и принести в этот мир немного добра. Сделаем изоляцию веселее», — написали активисты в блоге.
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Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Галустян запустил челлендж и предложил россиянам сбрить бороды. Юморист полагает, что в растительности на лице могут оседать опасные в период пандемии микроорганизмы.
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