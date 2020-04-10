Жители Австралии запустили настоящий «карантинный» флешмоб. Люди фотографируются в карнавальных костюмах возле мусорки. Австралийцы публикуют в сети снимки, на которых позируют у мусорных контейнеров в различных образах: Золушка, Пеннивайз, Дэдпул.

Таким оригинальным способом жители Австралии решили поддержать всех, кто находится в самоизоляции и начинает тосковать по этому поводу. Фото с оригинальными костюмами они размещают в аккаунте Bin isolation outing в Facebook.

«С конца марта страна на карантине. Нарушителям изоляции без веской причины грозит штраф до одной тысячи австралийских долларов. Нам стоит объединиться и принести в этот мир немного добра. Сделаем изоляцию веселее», — написали активисты в блоге.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от УНІАН. Новини у світлинах (@unian.agency) 9 Апр 2020 в 8:02 PDT

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