«Зато всегда на позитиве»: Ефимова показала эффектные упражнения в карантине
Российская пловчиха сымитировала тренировки в бассейне и поразила подписчиков в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @pryanya93
Карантин — не помеха тренировкам, даже если ты пловец без личного бассейна. Эту мысль донесла поклонникам шестикратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова. Спортсменка показала на своей странице в Instagram комплекс эффектных упражнений, которые имитируют тренировку в воде.
Девушка свесилась с края стола и изобразила в воздухе плавание дельфином, баттерфляем, брассом, в том числе на спине. Долго делать такие упражнение не получится — как видно, во время их выполнения сильно напрягаются мышцы пресса и других частей тела. После этого Ефимова продемонстрировала «пружинку». Ее суть: вставать из положения лежа, отталкиваясь руками. Замыкала череду упражнений знакомая поклонникам фитнеса «волна».
По словам Юлии, заменить тренировки в бассейне почти невозможно — пловцу нужно чувствовать воду. Но такие домашние занятия помогут работать над техникой и держать форму всем желающим выйти из режима самоизоляции с хорошей фигурой.
«Не грустите и не болейте. Плаваю я лучше чем говорю и снимаю видео. Зато всегда на позитиве», — добавила чемпионка.
«Не для всех, но здорово»;
«Очень круто!»
«Супер! Спасибо!»
«Упражнения для брасса — огонь!» — откликнулись восхищенные подписчики.
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