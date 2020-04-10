«Зато всегда на позитиве»: Ефимова показала эффектные упражнения в карантине

Карантин — не помеха тренировкам, даже если ты пловец без личного бассейна. Эту мысль донесла поклонникам шестикратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова. Спортсменка показала на своей странице в Instagram комплекс эффектных упражнений, которые имитируют тренировку в воде.

Девушка свесилась с края стола и изобразила в воздухе плавание дельфином, баттерфляем, брассом, в том числе на спине. Долго делать такие упражнение не получится — как видно, во время их выполнения сильно напрягаются мышцы пресса и других частей тела. После этого Ефимова продемонстрировала «пружинку». Ее суть: вставать из положения лежа, отталкиваясь руками. Замыкала череду упражнений знакомая поклонникам фитнеса «волна».

Instagram @pryanya93

По словам Юлии, заменить тренировки в бассейне почти невозможно — пловцу нужно чувствовать воду. Но такие домашние занятия помогут работать над техникой и держать форму всем желающим выйти из режима самоизоляции с хорошей фигурой.

«Не грустите и не болейте. Плаваю я лучше чем говорю и снимаю видео. Зато всегда на позитиве», — добавила чемпионка.

«Не для всех, но здорово»;

«Очень круто!»

«Супер! Спасибо!»

«Упражнения для брасса — огонь!» — откликнулись восхищенные подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что первая ракетка мира Новак Джокович сыграл в теннис сковородкой.

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